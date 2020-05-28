مدينة الطب تعلن شفاء 39 مصاباً بكورونا خلال اليومين الماضيين

2020/05/28 | 13:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت مدينة الطب في بغداد، اليوم الخميس، عن شفاء 39 مصاباً بكورونا خلال اليومين الماضيين.

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