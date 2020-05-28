مصدر: مسؤولون موصليون يغادرون اجتماعا مع درجال لإصابة أثنين من حمايته بكورونا

2020/05/28 | 13:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفادت مصادر مطلعة، الخميس، بأن مسؤولين امنيين وحكوميين غادروا اجتماعا عقد في مدينة الموصل مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال على خلفية تسريب معلومات تفيد بوجود اصابة بفيروس كورونا بافراد حمايته الشخصية.

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