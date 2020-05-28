وزير الدفاع يأمر بأن تكون إجازات منتسبي الوزارة بنظام البديل

2020/05/28 | 13:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أمر وزير الدفاع جمعة عناد، الخميس، بأن تكون إجازات منتسبي وزارة الدفاع بنظام البديل.وقال الناطق باسم القائد العام العميد يحيى رسول في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “وزير الدفاع أمر بأن تكون إجازات منتسبي وزارة الدفاع بنظام البديل”.وأضاف رسول، أن “الأمر جاء بناءً على موافقة رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية […]

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