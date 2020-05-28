عضو بالامن النيابية يكشف سر نشاط “داعش” مؤخرا ويؤكد: التسلل من دولتين

2020/05/28 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الخميس، عن سر نشاط تنظيم داعش الارهابي مؤخرا، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم الاجرامي يستللون من دولتين.وقال الركابي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تدفق داعش الارهابي الى العراق لم يتوقف خاصة من الحدود السورية مؤكدا بان سر نشاط داعش مؤخرا هو وجود حواضن لاتزال […]

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