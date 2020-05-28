بسبب كورونا وتوقف الاقتصاد.. عشائر قضاء الشرقاط تحدد مهر الزواج بمليون دينار فقط

2020/05/28 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل “العهد نيوز” في صلاح الدين اليوم الخميس، ان عشائر قرية المسحك التابعة لقضاء الشرقاط شمال المحافظة حددت سعر مهر الزواج بمليون دينار فقط وذالك لمراعاة شريحة الشباب والكسبة ممن توقفت اعمالهم بسبب جائحة كورونا”.وقال مراسلنا ان “العشائر في الشرقاط قد حذرت من لا يلتزم بهذه التعليمات الجديدة بالتبرء منه نهائيا بهدف لم […]

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