شاهد بالفيديو: ثلة من الشباب المتهمين بحرق مرقد الصدر يوضحون حقيقة ماجرى فجر الخميس في النجف

2020/05/28 | 13:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضح عدد من الشباب الذين قدموا إلى محافظة النجف لاداء الزيارة، حقيقة ماجرى قرب مرقد المرجع الديني محمد الصدر في اولى ساعات فجر الخميس.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، مجموعة شباب في داخل عجلة وهم عائدين إلى محافظاتهم ومنازلهم، فيما أوضحوا انهم اثناء محاولة اداء الزيارة لمرقد الصدر تم ارجاعهم من […]

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