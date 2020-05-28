نائب: محاولة الاعتداء على مراقد مراجع الدين سابقة خطيرة

2020/05/28 | 13:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية النائب سعد مايع الحلفي، الخميس، محاولة الاعتداء على مراقد مراجع الدين بأنها سابقة خطيرة، داعياً الأجهزة الأمنية الى تحمل المسؤولية وتوفير الحماية اللازمة.وقال الحلفي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “العلماء ومراجع الدين لهم مكانة خاصة ومقام مبجل لدى جميع أبناء المجتمع لما […]

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