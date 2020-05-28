إغلاق ناحية في بابل بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا

2020/05/28 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر بخلية الأزمة بمحافظة بابل، الخميس (28 أيار 2020) بإغلاق ناحية الأمام، في محافظة بابل، بسبب...





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