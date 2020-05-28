رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان تطورات الأوضاع في العراق

2020/05/28 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تطورات الاوضاع في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل الكاظمي لبحث تطورات الأوضاع في البلاد".

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الخميس (28 أيار 2020)، أن وجود عوائل قيادات أمنية وسياسية في الخارج، حالة نادرة لها تداعياتها.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قيادات سياسية ونواب، وحتى

بغداد اليوم-كركوك

أكد نائب رئيس حزب تركمان، أيلي نبيل بكر، الخميس (28 أيار 2020)، أن التركمانيين طالبوا باستقالة محافظ كركوك الحالي، راكان الجبوري، وترشيح شخصية تركمانية كجزء من حقوق المكون، بحسب تعبيره.

وقال بكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم-بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، مقر العمليات المشتركة للاطلاع على مستجدات العمليات العسكرية وملاحقة مسلحي تنظيم داعش.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن الاخير "اطلع خلال زيارته لم

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