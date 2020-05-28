الكاظمي يوافق على اتباع نظام البديل في إجازات منتسبي الدفاع

2020/05/28 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وافق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس (28 ايار 2020)، على اتباع نظام البديل في إجازات منتسب...





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