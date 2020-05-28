2020/05/28 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن العميد ق خ يحيى رسول المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يوم الخميس عن تفعيل نظام البديل في منح الاجازات لمنسبي وزارة الدفاع.

وقال رسول في بيان اليوم انه "بناءً على موافقة رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ولتخفيف الضغط من جائحة كورونا المتزايد، وزير الدفاع يأمر بأن تكون إجازات منتسبين وزارة الدفاع بنظام البديل".

وكانت وزارة الدفاع العراقية في الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قد قررت في شهر آذار العمل بنظام البديل لنصف افراد الجيش للحد من تفشي فيروس كورونا في صفوفهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يُفعّل نظام البديل لمنتسبي وزارة الدفاع بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يُفعّل نظام البديل لمنتسبي وزارة الدفاع بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).