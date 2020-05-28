2020/05/28 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث تطورات الاوضاع في البلاد

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