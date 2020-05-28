وفد امني رفيع يزور ديالى لدراسة أمنها ووضع حلول لـ” الفراغات”

2020/05/28 | 14:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابي النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، بأن وفدا امنيا رفيعا يزور ديالى لدراسة ملفها الامني خاصة الفراغات.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” وفد امني رفيع مع وزارة الدفاع برئاسة قائد القوات البرية يزور ديالى لدراسة ملفها الامني من خلال الاستطلاع الميداني للالوية والافواج في كل الاقضية والنواحي […]

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