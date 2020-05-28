محافظ نينوى يعلق على إصابة أثنين من حماية درجال بفيروس كورونا

2020/05/28 | 14:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى اصدر محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، توضيحاً بشأن انباء إصابة أثنين من حماية وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.وقال الجبوري في بيان: "لا يوجد ضمن الوفد الوزاري لدرجال أي مصاب بفايروس كورونا"، مبيناً ان "هناك اصابتين من الحماية وتم اجراء الفحوص عليهما وحجرهما في أربيل ولم يرافقنا الوفد الزائر الى محافظة نينوى".ودعا الجبوري وسائل الاعلام الى "التأكد من المعلومات وعدم اثارة الهلع والقلق وتوخي الحذر والحقيقة في اخذ الاخبار ونشرها".وكانت مصادر مطلعة قد افادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن مسؤولين امنيين وحكوميين غادروا اجتماعا عقد في مدينة الموصل مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال على خلفية تسريب معلومات تفيد بوجود اصابة بفيروس كورونا بافراد حمايته الشخصية.

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