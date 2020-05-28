2020/05/28 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصدر محافظ نينوى، نجم الجبوري، بياناً بشان إصابات عناصر حماية وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.وقال الجبوري في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “لا يوجد ضمن الوفد الوزاري الزائر أي مصاب بفايروس كورونا، وهناك اصابتان من الحماية وتم اجراء الفحوص عليهما وحجرهما في أربيل ولم يرافقنا الوفد الزائر الى محافظة نينوى”.واضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يصدر بياناً بشأن إصابة افراد حماية درجال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى يصدر بياناً بشأن إصابة افراد حماية درجال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).