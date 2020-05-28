بريطانيا تغلق مؤقتاً سفارتها في كوريا الشمالية وتجلي جميع دبلوماسييها

2020/05/28 | 14:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيول-(أ ف ب) – أعلنت بريطانيا الخميس أنّها أغلقت مؤقتاً سفارتها في كوريا الشمالية وأجلت دبلوماسييها من هذا البلد بسبب التدابير المشدّدة للغاية التي فرضتها بيونغ يانغ على حركة السفر بهدف التصدّي لجائحة كوفيد-19.وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنّ إغلاق السفارة إجراء مؤقت اتّخذ بعدما فرضت بيونغ يانغ “قيوداً على الدخول إلى البلاد […]

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