بطولة إنكلترا: وفاة والد مدرب أستون فيلا بسبب كورونا

2020/05/28 | 14:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – توفي والد مدرب أستون فيلا الانكليزي دين سميث بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الاربعاء النادي المشارك في الدوري الانكليزي لكرة القدم.واشار نادي مدينة برمنغهام ان رون سميث (79 عاما)، كان يعاني من الفيروس منذ أربعة اسابيع.كتب في بيان “يحزن عائلة استون فيلا أن تعلن وفاة رون […]

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