زيدان ورونالدو مثله الأعلى.. مبابي يريد الفوز بدوري الأبطال مع سان جيرمان

2020/05/28 | 14:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أن كلا من مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، يشكلان مثلا أعلى له في عالم الساحرة المستديرة.واعترف مبابي -في مقابلة مع صحيفة "ميرور" البريطانية أمس الثلاثاء- بأن "زيزو" كان المثل الأعلى له بسبب كل إنجازاته مع المنتخب الفرنسي ثم أصبح رونالدو مثلا أعلى له بسبب كل ما حققه وما زال يحققه من انتصارات في الملاعب.وقال أيضا "ترك زيدان ورونالدو بصمتهما في تاريخ اللعبة.وأود أن أترك بصمتي في سجلات التاريخ".وبزغ نجم مبابي (21 عاما) عندما كان لاعبا في صفوف موناكو قبل انتقاله إلى الفريق الباريسي عام 2017.وأحرز اللاعب لقب الدوري الفرنسي مع موناكو عندما كان في سن 18 من عمره، كما أحرز مبابي 90 هدفا على مدار ثلاثة مواسم قضاها مع سان جيرمان وأنهاها كلها بلقب مع الفريق.وعن كيفية تغيير أزمة "كورونا" لنظرته إلى كرة القدم، قال مبابي "هذه الأوقات وضعت كل شيء في نصابه.المهم فعلا هو أن نظل آمنين ونحافظ على سلامة عائلاتنا وأحبائنا.ستعود كرة القدم عندما تكون آمنة".ولدى سؤاله عن طموحاته الآن بعد الفوز بلقب الدوري الفرنسي أربعة مواسم متتالية والفوز مع المنتخب بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، أجاب مبابي بأنه يطمح إلى مواصلة النجاح مع المنتخب حيث يخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية العام المقبل ويأمل في الفوز بلقب البطولة.وأشار مبابي إلى أنه يطمح بشدة إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، موضحا أن الفوز باللقب مع سان جيرمان سيكون شيئا خاصا للغاية لأن الفريق لم يفز باللقب من قبل.وعن الجوائز الفردية مثل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قال مبابي إن الفوز بهذه الجائزة سيكون أمرا جيدا ولكنه لا يشغله كثيرا أو يقلقه.وأضاف "أضع باريس سان جيرمان والمنتخب دائما في مقدمة أولوياتي.وإذا جاءت الجوائز الشخصية بناء على ذلك فإنها ستكون مكافأة".

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