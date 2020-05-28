2020/05/28 | 14:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ نينوى يصدر توضيحا عن وجود اصابات بين حمايات درجال: لاتثيروا الهلع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 14:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يصدر توضيحا عن وجود اصابات بين حمايات درجال: لاتثيروا الهلع) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى يصدر توضيحا عن وجود اصابات بين حمايات درجال: لاتثيروا الهلع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).