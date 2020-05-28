الإدارة الذاتية تنهي العام الدراسي الحالي للصفوف الانتقالية

2020/05/28 | 14:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة التعليم في #الإدارة_الذاتية، مساء أمس الأربعاء، قراراً أنهت بموجبه الدوام المدرسي للصفوف الانتقالية في كافة المدارس الواقعة ضمن مناطق الإدارة في شمالي شرق #سوريا.ونص القرار على نقل كافة التلاميذ في الصفوف الانتقالية…

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