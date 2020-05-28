2020/05/28 | 14:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ظهر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بـ”زي استثنائي” خلال زيارة الى محافظة نينوى اجراها اليوم.وتضمن وفد درجال الكابتن يونس محمود لاعب المنتخب العراقي، خلال زيارة محافظة نينوى اليوم، فيما ظهر درجال بزي استثنائي بارتداء العباءة الرجالية فضلا عن الطربوش، وتظهر خلفه الة العود الموسيقية.واقتحم “فيروس كورونا” أجواء زيارة درجال، وذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: جوانب مختلفة وبعيدة عن “الرسمية” في زيارة عدنان درجال للموصل.. شاهد ماذا ارتدى!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: جوانب مختلفة وبعيدة عن “الرسمية” في زيارة عدنان درجال للموصل.. شاهد ماذا ارتدى!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).