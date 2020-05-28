رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس مجلس الوزراء مجمل الأوضاع في البلاد

2020/05/28 | 14:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 28-5-2020 في قصر السلام ببغداد، السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية بترشيح شخصيات كفوءة ونزيهة، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي … Readmore

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