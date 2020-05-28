2020/05/28 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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الكاظمي يكلف اللواء الركن احمد العتبي بمهام قائد عمليات الجزيرة

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