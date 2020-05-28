المثنى تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا

2020/05/28 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنى

افاد مصدر طبي من محافظة المثنى، الخميس (28 أيار 2020)، بتسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة هذا اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في المثنى سجلت 5 حالات اصابة بفيروس كورونا في المحافظة هذا اليوم".

واضاف أن "المصابين الـ5 ملامسين لحالات راقدة في مستشفى المثنى".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، اعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا،.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه "تم فحص 7014 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 206381".

واشارت الى أن مختبراتها "سجلت لهذا اليوم 287 إصابة في العراق منها76٦ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط".

واوضحت ان التوزيع الجغرافي للإصابات كالتالي: (بغداد/ الرصافة: 81، وبغداد/ الكرخ: 111، ومدينة الطب: 65، والنجف: 5، والبصرة: 3، والسليمانية: 1، واربيل : 2، وكربلاء: 3، وكركوك: 3، وواسط: 4، وديالى: 4، والديوانية: 1، وميسان: 1، وذي قار: 1، وصلاح الدين: 2".

ولفتت الى تسجيل "52 حالة شفاء، توزعت كالتالي: بغداد/ الرصافة: 24، وبغداد/ الكرخ: 2، ومدينة الطب: 7، والبصرة: 5، وميسان: 2، وديالى : 10، والانبار: 2".

ونبهت على تسجيل "6 وفيات، حالتين في بغداد/ الرصافة، وحالتين في بغداد/ الكرخ، وحالتين في مدينة الطب".

وبينت، ان "مجموع الإصابات 5135، ومجموع حالات الشفاء: 2904، والراقدين الكلي: 2056، والراقدين في العناية المركزة: 41، ومجموع الوفيات: 175".

بغداد اليوم-بابل

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وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الخلية عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة ارتفاع

بغداد اليوم-نينوى

أصدر محافظ نينوى، نجم الجبوري، الخميس (28 أيار 2020) بياناً بشأن الاشتباه في إصابة عنصرين من حماية وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بفيروس كورونا.

وقال الجبوري، في بيان: "لا يوجد ضمن الوفد الوزاري الزائر أي مصاب بفايروس

بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة بابل، الخميس (28 أيار 2020)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة ليرتفع عدد الإصابات المسجلة اليوم في المحافظة إلى 11 إصابة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ست إصابات

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