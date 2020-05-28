صالح والكاظمي يشددان على ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية بترشيح شخصيات كفوءة

2020/05/28 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس (28 أيار 2020)، على ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية بترشيح شخصيات كفوءة لتولي المناصب المتبقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف البيان، أن "اللقاء، جرى خلاله التأكيد على ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية بترشيح شخصيات كفوءة ونزيهة، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي صوّت عليه مجلس النواب من خلال الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة، وتلبية مطالب العراقيين المشروعة بتحقيق الإصلاح المنشود".

وأشار البيان إلى أن "رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، شددا على أهمية انتهاج العراق سياسة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي مستندةً إلى احترام السيادة العراقية"، مؤكدين على "وجوب معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد ومنح الأولوية لمكافحة جائحة كورونا ودعم الجهات الصحية لأداء عملها على أكمل وجه، وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية وتأمين الأوضاع المعاشية لكافة المواطنين".

ولفت البيان إلى أنه "تمّ التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود والتكاتف بين الجميع للقضاء على بؤر عصابات داعش الإرهابية، والمحافظة على الإنجازات المتحققة وإدامة زخم النصر وبما يوفر الأمن والاستقرار للعراقيين".

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تطورات الاوضاع في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل الكاظمي لبحث تطورات الأوضاع في البلاد"

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الخميس (28 أيار 2020)، أن وجود عوائل قيادات أمنية وسياسية في الخارج، حالة نادرة لها تداعياتها.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قيادات سياسية ونواب، وحتى

بغداد اليوم-كركوك

أكد نائب رئيس حزب تركمان، أيلي نبيل بكر، الخميس (28 أيار 2020)، أن التركمانيين طالبوا باستقالة محافظ كركوك الحالي، راكان الجبوري، وترشيح شخصية تركمانية كجزء من حقوق المكون، بحسب تعبيره.

وقال بكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

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