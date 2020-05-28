2020/05/28 | 14:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تطورات الأوضاع في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان تطورات الأوضاع في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان تطورات الأوضاع في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).