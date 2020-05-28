جثير يجتمع بلاعبي منتخب الشباب عن بعد

2020/05/28 | 14:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مدرب منتخب الشباب قحطان جثير اجتماعاً مع لاعبي المنتخب عبر الدائرة الإلكترونية، من أجل تهيئتم معنوياَ، وحثهم على الاهتمام بتطبيق التمارين عن بعد، استعدادا لنهائيات آسيا المقرر انطلاقها في أوزبكستان من الرابع عشر ولغاية الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل.

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