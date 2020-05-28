يحيى رسول: إجازات منتسبي الدفاع ستكون وفق نظام البديل

2020/05/28 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر وزير الدفاع، الخميس، بأن تكون إجازات منتسبي وزارة الدفاع وفقا لنظام البديل.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على موافقة رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ولتخفيف الضغط من جائحة كورونا المتزايد، وزير […]

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