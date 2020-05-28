تكليف قائد جديد لعمليات الجزيرة في العراق

2020/05/28 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كلف القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، قائدا جديدا لقيادة عمليات الجزيرة.

وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بنقل اللواء الركن احمد سليم بهجت العتبي من مهام منصب رئيس أركان قيادة القوات البرية ويكلف بمهام منصب قائد عمليات الجزيرة".

وكان الكاظمي قرر يوم الاثنين (18 أيار الجاري)، تكليف اللواء الركن قاسم محمد المحمدي بمنصب قائد القوات البرية، والذي كان يشغل منصب قائد عمليات الجزيرة.

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