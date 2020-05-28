وفد امني رفيع يزور ديالى لدراسة أمنها ووضع حلول لـ” الفراغات”

2020/05/28 | 14:32 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابي النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، بأن وفدا امنيا رفيعا يزور ديالى ل...

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