ايران: تسجيل 2258 اصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 113 الفا

2020/05/28 | 14:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبورن، الخميس، عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 143849 والمتعافين 112988 والمتوفين 7627 شخصا.وقال جهانبور في تصريح له، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2258 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 143849 شخصا من ضمنهم […]

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