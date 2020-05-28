2020/05/28 | 14:34 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيى رسول: إجازات منتسبي وزارة الدفاع ستكون بنظام البديل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 14:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى رسول: إجازات منتسبي وزارة الدفاع ستكون بنظام البديل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحيى رسول: إجازات منتسبي وزارة الدفاع ستكون بنظام البديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).