2020/05/28 | 14:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل رئيس أركان القوات البرية وتكليفه بمهام قائد عمليات الجزيرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل رئيس أركان القوات البرية وتكليفه بمهام قائد عمليات الجزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).