مصدر امني لـ”العهد نيوز”: العثور على جثة لشاب في الناصرية أبلغ عن فقدانه سابقا

2020/05/28 | 14:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة لشاب قرب احد انهر الغراف شمال الناصرية أبلغ عن فقدانه سابقا.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، انه “تم العثور على جثة شاب من مواليد 2001 متفسخة قرب أحد الأنهر في الغراف شمالي الناصرية علما تم الابلاغ عن فقدانه في مركز الغراف بتاريخ 5/7”.

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