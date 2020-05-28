الدفاع تصدر أمراً لمنتسبيها

2020/05/28 | 14:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدرت وزارة الدفاع، أمراً لمنتسبيها.

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