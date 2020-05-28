2020/05/28 | 14:43 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أصدرت وزارة الدفاع، أمراً لمنتسبيها.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تصدر أمراً لمنتسبيها
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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