الأزمة النيابية: كورونا طور نفسه في العراق وهذا ما على التربية فعله

2020/05/28 | 14:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا مقرر خلية الازمة البرلمانية جواد الموسوي وزارة التربية الى التريث في تحديد مواعيد للامتحانات في ظل تزايد أعداد المصابين بفايروس كورونا الى المنتصف من حزيران المقبل الذي ربما يكون فيه الوضع الصحي ملائم لإجرائها افضل من الوقت الحالي.

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