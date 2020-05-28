فيروس كورونا يُسكت جوقات الغناء الألمانية

2020/05/28 | 14:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين-(أ ف ب) – أصبح الغناء خصوصا ضمن جوقات، يعتبر راهنا من أخطر النشاطات التي تساهم في انتشار العدوى بكوفيد 19.عندما اجتمعت جوقة كاتدرائية برلين للتمرينات في التاسع من آذار/مارس، كان فيروس كورونا المستجد لا يزال مصدر قلق بعيد مع وجود أقل من 50 إصابة مؤكدة في العاصمة الألمانية… لكن بعد خمسة أيام، اتصلت […]

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