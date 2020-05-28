شاهد : فنان لبناني يشهر السلاح داخل مصرف لبناني

2020/05/28 | 14:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصد الفنان محمد اسكندر برفقة شخصين أحد المصارف في منطقة إنطلياس في لبنان، بهدف سحب مبلغ من المال من حسابه الخاص، لكن المصرف نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها لبنان والسياسيات المعتمدة في الآونة الأخيرة، امتنع عن تسليمه المبلغ المطلوب.الأمر الذي أثار غضب الفنان محمد اسكندر واضطره إلى استخدام سلاح يعود لأحد مرافقيه […]

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