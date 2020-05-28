2020/05/28 | 14:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الخميس، افتتاح 7 مستشفيات خلال أسبوع في أربع محافظات، فيما طمأن بأن الوضع الصحي في البلاد ما يزال “تحت السيطرة”، وذلك بعد أنباء عن “خطورة الوضع الصحي وخروجه عن السيطرة” تداولتها وسائل اعلام محلية، ومواقع تواصل.وقال التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “تم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يعلق على خطورة الموقف الوبائي في البلاد ويؤكد قرب افتتاح 7 مستشفيات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يعلق على خطورة الموقف الوبائي في البلاد ويؤكد قرب افتتاح 7 مستشفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).