2020/05/28 | 14:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متأثراً بإصابته ب​فيروس كورونا​، أعلن مدالله سلمان الفرج شقيق الفنان الشعبي الكويتي ​ناصر سلمان الفرج​ وفاته امس الأربعاء، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:”الحمد لله على كل حال، توفي أخوي ناصر الفرج إثر إصابته بڤيروس كورونا، والدفن الخميس في مقبرة الجهراء التاسعة صباحًا..إنا لله وإنا إليه راجعون”.ونعاه عدد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الفنان الكويتي “​ناصر سلمان الفرج” بعد اصابته بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الفنان الكويتي “​ناصر سلمان الفرج” بعد اصابته بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).