الصدام يشتد بين هيفاء وهبي و محمد وزيري: بعد دعوة إثبات الزواج.. حديث عن “الخيانة”

2020/05/28 | 14:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كرر محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، هجومه بطريقة غير مباشرة.وجاء هذا من خلال رسالة نشرها عبر خاصية “ستوري” على حسابه على “إنستغرام” وكتب فيها: “حين يخونك شخص ما فهذا يعكس صفاته لا تلك الخاصة بك”.ويأتي هذا بعد إعلانه رفع دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة […]

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