القبض على آمر مفرزة لصنع الصواريخ في الأنبار

2020/05/28 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس (28 ايار 2020)، إلقاء القبض على آمر مفرزة تصنيع صواريخ ...





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