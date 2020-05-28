ارتفاع إصابات كورونا المسجلة اليوم في كربلاء إلى 25 حالة

2020/05/28 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الخميس (28 ايار 2020)، إلى 25 حالة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماض...





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