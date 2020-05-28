بالفيديو.. درجال يحدد من اربيل خارطة طريق انتخابات المكتب التنفيذي المقبل لاتحاد الكرة

2020/05/28 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

تحدث وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال خلال زيارته الى اربيل ، عن التوقيتات المتوقعة لاجراء ...





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