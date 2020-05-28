شاهد ..الاعتداء على امرأة مقعدة بعد منعها نهب متجر في مينيابوليس الأمريكية

2020/05/28 | 15:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أظهرت مقاطع مصورة تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سيدة قعيدة تتعرض للضرب والاعتداء خلال منعها مجموعة من المحتجين من نهب متجر في مدينة مينيابوليس الأمريكية.شهدت مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن خلال اليومين الماضيين، بعد موت رجل أسود تحت قدم شرطي خلال توقيفه بعنف من قبل الشرطة.وطالبت عائلة جورج فلويد الأفريقي الأمريكي البالغ من العمر 46 عاما الذي توفي بعد توقيفه بعنف، الأربعاء باتهام رجال الشرطة المتورطين بالقتل.

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