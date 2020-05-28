الازمة النيابية تدعو لغلق مداخل ومخارج بغداد بالكامل وحظر التجوال 14 يوما

2020/05/28 | 15:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا مقرر خلية الازمة النيابية، جواد الموسوي، اليوم الخميس، الى غلق مداخل ومخارج العاصمة بغداد وفرض حظر على التجوال 14 يوما بسبب تداعيات فيروس كورونا.وقال جواد الموسوي، في بيان تلقته "كلكامش برس" ان "هنالك تخوف من تسجيل ما يقارب المئتي اصابة في جانب الرصافة خلال هذا اليوم وان هذا العدد لا يتناسب وحجم المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين لذلك يجب تهيئة مستشفى الكندي لاستقبال المصابين بالكورونا بشكل كامل باعتبارها اكبر مستشفى في جانب الرصافة".ودعا الموسوي إلى "تمديد حظر التجوال في العاصمة لمدة ١٤يوما وغلق مداخل ومخارج العاصمة بغداد التي ما تزال اعداد الإصابات فيها بتزايد وان الاستمرار باجراءات الحظر فضلا عن عزل العاصمة عن باقي المحافظات وذلك للسيطرة على انتشار الوباء في بغداد".وحذر مقرر خلية الازمة، من "المجازفة باتخاذ القرارات الخاطئة التي قد تودي بالبلاد الى منحدرات خطرة كون الوضع الحالي لا يتحمل المجاملات ولا المجازفة بارواح المواطنين".

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