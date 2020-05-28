الكاظمي يكلف العتبي قائداً لعمليات الجزيرة

2020/05/28 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اللواء الركن أحمد العتبي بمهام منصب قائد عمليات الجزيرة.

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