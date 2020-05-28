ديالى تشدد اجراءات الحظر الشامل مع ارتفاع الاصابات بكورونا

2020/05/28 | 15:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شددت محافظة ديالى اليوم الخميس من اجراءات الحظر الشامل وقطع الطرق بعد ارتفاع الاصابات بفايروس كورونا.

واطلقت القوات الامنية في المحافظة خطة انتشار واسعة في عموم الوحدات الادارية لمنع أي خرق لحظر التجوال الشامل، واغلقت عدة مناطق في المحافظة.

وبهذا الصدد قال المتحدث باسم خلية الازمة في ديالى ياسر بدر لوكالة شفق نيوز، ان المحافظة ملتزمة باجراءات الحظر الشامل المقرر من 22 الى 30 ايار الجاري والذي يشمل اغلاق الطرق بين الوحدات الادارية واغلاق الاسواق والمقاهي والمحال التجارية تجنبا لتفشي فايروس كورونا".

واضاف بدر" ان خلية الازمة في المحافظة لم تصدر أي قرارات جديدة حيال ازمة كورونا ولم يصدر أي قرار بتمديد الحظر الوقائي الشامل"

يذكر ان محافظة ديالى شهدت خلال الاسبوعيين الماضيين ارتفاع الاصابات بفايروس كورونا الى اكثر من 50 اصابة منذ اول اصابة في اذار الماضي وحتى الان.

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