خمسة مصابين بكورونا في كربلاء من عائلة واحدة

2020/05/28 | 15:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء… أفاد مصدر طبي، الخميس، بان 5 اصابات تم تسجيلها في كربلاء لعائلة واحدة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “5 اصابات من مجموع الاصابات الـ23 التي سجلتها كربلاء اليوم تعود لعائلة مصاب من اهالي قضاء الحسينية”.واضاف ان “15 شخصا من عائلة المصاب الذي شخصت حالته قبل يومين حجروا في اماكن الحجر الصحي وجاءت […]

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