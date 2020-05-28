2020/05/28 | 15:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأعلن قطاع الرعاية الصحية في سوق الشيوخ، اليوم الخميس، عن تمكن فريق الاستجابة السريعة التابع للقطاع وبالتعاون مع مركز الشهيد ناصر للاسعاف الفوري، بتنفيذ حملة تعفير وتعقيم موسعة على المدارس الابتدائية والثانوية في قضاء سوق الشيوخ.وقالت مديرة القطاع الدكتورة زينب صباح جابر، لـ”العهد نيوز”، ان “فريق الاستجابة السريعة في قطاع سوق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة تعفير وتعقيم موسعة في مدارس جنوب الناصرية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة تعفير وتعقيم موسعة في مدارس جنوب الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).